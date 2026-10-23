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23.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Vormittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 50,85 EUR zu.

SMA Solar
43.56 CHF -5.55%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SMA Solar legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 50,85 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 51,25 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 50,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'038 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,04 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 57,36 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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