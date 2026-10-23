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23.10.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 50,95 EUR.
Das Papier von SMA Solar konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 50,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 51,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,65 EUR. Bisher wurden heute 17'610 SMA Solar-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gewinne von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,45 Prozent.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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