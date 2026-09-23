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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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23.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag im Aufwind

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 62,10 EUR zu.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,10 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 62,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 6'731 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Mit einem Zuwachs von 13,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 20,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,50 Prozent.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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