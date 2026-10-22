SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 51,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,40 EUR ab. Mit einem Wert von 52,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5'017 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 27,16 Prozent niedriger. Bei 21,68 EUR fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 345.69 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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