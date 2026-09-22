SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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22.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 59,75 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 59,75 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'865 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 18,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,14 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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