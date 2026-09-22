SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Aufwind

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 58,80 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 59,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 EUR. Bisher wurden heute 6'584 SMA Solar-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,24 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,14 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 65,75 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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