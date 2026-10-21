SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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21.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 52,15 EUR.
Das Papier von SMA Solar konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 52,15 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,50 EUR aus. Bei 52,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3'446 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 26,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 58,43 Prozent wieder erreichen.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 345.69 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,04 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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