SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 57,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 58,00 EUR. Mit einem Wert von 58,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1'373 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 19,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 20,14 EUR. Mit Abgaben von 64,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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