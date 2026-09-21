SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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21.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 58,45 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 58,45 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 59,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 21'804 Stück.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,14 EUR am 23.09.2025. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 190,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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