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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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21.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Mittag vor

SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 58,55 EUR.

SMA Solar
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Um 12:28 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 58,55 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11'625 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 20,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,60 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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