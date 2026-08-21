SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 57,85 EUR. Bei 58,00 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 57,75 EUR. Zuletzt wechselten 1'301 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 22,21 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 275,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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