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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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21.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag fester

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

SMA Solar
53.70 CHF 0.92%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 57,70 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 58,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13'405 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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