SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Aufwind

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 62,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 63,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29'659 SMA Solar-Aktien.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 11,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,41 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 75,50 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.05.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,16 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 340.92 Mio. EUR im Vergleich zu 327.71 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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