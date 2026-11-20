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20.11.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 43,60 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 43,60 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 43,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9'520 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 38,33 Prozent niedriger. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -2,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 474.09 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 449.88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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