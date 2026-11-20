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20.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,8 Prozent auf 43,44 EUR ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 43,44 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 42,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54'782 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,28 EUR fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -2,94 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 474.09 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 449.88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,16 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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