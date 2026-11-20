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20.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: Bären lasten am Mittag auf SMA Solar
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 42,94 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 42,94 EUR ab. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 42,36 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,98 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 31'918 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 64,65 Prozent wieder erreichen. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,14 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. SMA Solar veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 474.09 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 449.88 Mio. EUR umsetzen können.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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