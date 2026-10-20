SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Keller

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 52,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,15 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'986 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 26,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,43 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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