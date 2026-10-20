SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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20.10.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus SMA Solar
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,1 Prozent auf 51,45 EUR abwärts.
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 7,1 Prozent auf 51,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 50,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122'031 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 137,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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