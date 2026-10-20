SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagmittag im Bärenmodus

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 7,4 Prozent auf 51,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 50,90 EUR. Mit einem Wert von 54,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 70'443 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 57,74 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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