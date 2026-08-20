SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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20.08.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 57,45 EUR.
Die SMA Solar-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 57,45 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,40 EUR aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 57,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 2'376 Stück.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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