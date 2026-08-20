SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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20.08.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 57,80 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 57,80 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 58,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'444 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Bei einem Wert von 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,34 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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