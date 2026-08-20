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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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20.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag nahezu unverändert

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag nahezu unverändert

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 57,35 EUR.

SMA Solar
53.21 CHF 0.48%
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Mit einem Wert von 57,35 EUR bewegte sich die SMA Solar-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 58,40 EUR zu. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 56,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'156 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 18,88 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 73,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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