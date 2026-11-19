Um 09:28 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 47,24 EUR nach oben. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 47,38 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'666 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 33,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 474.09 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 449.88 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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