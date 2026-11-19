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19.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 46,10 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 46,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 47,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,70 EUR. Zuletzt wechselten 18'334 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 34,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 28,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 474.09 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 449.88 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,16 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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