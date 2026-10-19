SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag in Rot

Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 57,15 EUR. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 57,15 EUR ein. Bei 57,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'425 Stück gehandelt.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 23,71 Prozent zulegen. Bei 21,68 EUR fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 163,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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