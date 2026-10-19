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19.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Nachmittag nach

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 55,45 EUR abwärts.

SMA Solar
52.70 CHF -1.20%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 55,45 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 55,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,70 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 46'811 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Gewinne von 27,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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