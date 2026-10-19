SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag im Minus

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 56,40 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 55,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25'422 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. 25,35 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,68 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 160,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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