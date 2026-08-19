SMA Solar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von SMA Solar

Um 09:28 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,35 EUR ab. Bei 56,05 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'370 SMA Solar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,47 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 72,65 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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