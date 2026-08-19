SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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19.08.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 56,25 EUR.
Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 56,25 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 56,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27'776 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,69 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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