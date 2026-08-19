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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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19.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Kursplus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 57,10 EUR.

SMA Solar
52.95 CHF 0.78%
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Um 12:28 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,10 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 57,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'837 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 23,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 73,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
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