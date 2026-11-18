Um 16:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 46,08 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,48 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53'711 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 53,43 Prozent Luft nach oben. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 38,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 449.88 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 474.09 Mio. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,16 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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