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18.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 46,04 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 46,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 45,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40'042 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Am 12.11.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 474.09 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 449.88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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