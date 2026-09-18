SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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18.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 57,55 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 57,55 EUR zu. Bei 58,20 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'434 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 65,00 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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