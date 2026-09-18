SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 57,55 EUR zu. Bei 58,20 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'434 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 65,00 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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