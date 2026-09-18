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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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18.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Freitagnachmittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 57,30 EUR.

SMA Solar
53.95 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 57,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 58,40 EUR. Bei 56,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 30'015 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 23,39 Prozent Luft nach oben. Bei 20,14 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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