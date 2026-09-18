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18.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Kursplus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 57,50 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 57,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,40 EUR an. Mit einem Wert von 56,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19'394 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 22,96 Prozent zulegen. Bei 20,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,97 Prozent.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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