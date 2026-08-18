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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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18.08.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag tiefer

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 56,85 EUR abwärts.

SMA Solar
53.18 CHF -3.82%
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Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 56,85 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 56,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'635 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 15,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar
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