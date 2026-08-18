SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag schwächer

Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,8 Prozent auf 55,10 EUR ab. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 54,75 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,90 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'557 Stück gehandelt.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 72,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 2,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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