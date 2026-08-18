SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Verlusten

Die SMA Solar-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 55,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 55,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'610 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 20,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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