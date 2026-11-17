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17.11.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 46,92 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 46,92 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'528 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 28,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 65,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,94 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 474.09 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 449.88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,16 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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