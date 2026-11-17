Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 46,34 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 46,24 EUR. Mit einem Wert von 46,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'275 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,28 EUR fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,97 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 12.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -2,94 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 474.09 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 449.88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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