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17.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Mittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 46,96 EUR.
Die SMA Solar-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 46,96 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'600 SMA Solar-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 33,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 39,78 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 12.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,94 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 474.09 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 449.88 Mio. EUR umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,16 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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