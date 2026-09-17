SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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17.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 55,15 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 54,50 EUR. Bei 54,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'925 SMA Solar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,48 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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