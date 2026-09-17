SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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17.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 55,80 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,80 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 56,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58'165 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,14 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 63,91 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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