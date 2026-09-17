SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteidigt am Mittag Tendenz

Mit einem Wert von 55,30 EUR bewegte sich die SMA Solar-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 55,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 54,50 EUR. Bei 54,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 19'729 Stück.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 27,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 20,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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