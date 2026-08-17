SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 59,95 EUR. Bei 59,95 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 59,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'783 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,93 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 74,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR im Vergleich zu 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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