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17.08.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit angezogener Handbremse

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,00 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 56,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45'814 SMA Solar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 17,96 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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