SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 58,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,00 EUR an. Bei 59,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 27'329 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 20,85 Prozent wieder erreichen. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 73,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 2,94 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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