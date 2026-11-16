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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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16.11.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büsst am Vormittag ein

SMA Solar Aktie News: SMA Solar büsst am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,70 EUR.

SMA Solar
43.62 CHF 4.52%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 44,70 EUR nach. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 44,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'268 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 58,17 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,18 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 12.11.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -2,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 474.09 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 449.88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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