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16.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 47,58 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 47,58 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 115'737 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,59 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2025 Kursverluste bis auf 28,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 69,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 12.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,94 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,38 Prozent auf 474.09 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 449.88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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