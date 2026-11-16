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16.11.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag stark gefragt

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag stark gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,6 Prozent im Plus bei 48,70 EUR.

SMA Solar
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Das Papier von SMA Solar konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,6 Prozent auf 48,70 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,74 EUR. Mit einem Wert von 45,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 73'147 Aktien.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). 45,17 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 42,34 Prozent Luft nach unten.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 449.88 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 474.09 Mio. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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